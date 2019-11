Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Trunkenheit im Verkehr

Koblenz (ots)

Am Sonntag gegen 03.40 Uhr wurde ein betrunkener Autofahrer im Bereich des Florinsmarktes gemeldet. Das Fahrzeug konnte in Koblenz-Lützel im Bereich des Friedhofs angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 34-jährigen Fahrer aus Koblenz deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille, so dass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen werden musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-1099 SB: Fuhrmann

E-Mail: ppkoblenz.flz.poststelle@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell