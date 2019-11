Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Koblenz (ots)

Am 22.11.2019 vor 14.45 Uhr hat ein PKW-Fahrer ausweislich des Schadensbildes beim Wenden oder Rückwärtsfahren eine Grundstücksmauer in Koblenz-Arenberg in der Straße "Auf dem Forst" beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden zu bekümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261/103 2510 zu melden.

