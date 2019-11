Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugenaufruf - PKW beschädigt

Koblenz (ots)

Bereits am 16./17.11.2019 zwischen 17.30 und 03.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor dem Kurfürstlichen Schloss Koblenz ein geparkter weißer PKW Daimler-Benz im Bereich der Beifahrertür beschädigt. An der Beifahrertür wurden eine Delle und Abriebspuren festgestellt. Aufgrund der Spurenlage ist von einer mutwilligen Sachbeschädigung auszugehen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261/103 2510.

