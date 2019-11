Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung

38-jähriger Philipp Hans M. vermisst

Koblenz (ots)

Mit einem Foto sucht die Polizei Köln nach dem Vermissten Philipp Hans M. aus Köln-Klettenberg. Angehörige haben Hinweise darauf, dass der 38-Jährige sich etwas antun könnte und meldeten bei der Polizei als vermisst. Ihren Angaben zufolge ist der junge Mann seit Mittwochnachmittag (20. November) spurlos verschwunden. Zuletzt gab es telefonischen Kontakt gegen 16.10 Uhr. Bei der Suche eingesetzte Mantrailer-Hunde verfolgten eine Spur bis zur KVB-Haltestelle Sülzburgstraße der Linie 18 in Fahrtrichtung Hürth/Bonn. Möglicherweise ist der Vermisste mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Der etwa 1,86 Meter große Philipp Hans M. hat grüne Augen, eine sportlich-schlanke Figur, kurzes dunkelblondes Haar und einen Vollbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich einen blauen Parka, Jeans und schwarze Turnschuhe. Eventuell hat er einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugen, die Hinweise auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 62 in Verbindung zu setzen.

Ein Foto ist unter folgendem Link zu sehen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4446671

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



