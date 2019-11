POL-PPKO: Koblenzer Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten

Polizeipräsidium Koblenz

Am heutigen Freitag, 22.11.2019, wird der Koblenzer Weihnachtsmarkt eröffnet. Zum Schutz der Besucher wird die Koblenzer Polizei wieder verstärkt in Uniform und auch in Zivil den Markt bestreifen. Die Einsatzkonzeption setzt auf sichtbare Präsenz auf den Marktplätzen und in den Einkaufsstraße der Stadt. Auch in diesem Jahr liegt, neben dem Sicherheitsaspekt, ein Hauptau-genmerk der Beamtinnen / Beamten, auf der Bekämpfung der Ta-schendiebstähle. Hier ein besonderer Hinweis: Neue EC-Karten sind mit NFC-Chips versehen, um das kontaktlose Bezahlen zu ermöglichen. Kriminellen gelingt es in Menschenmassen ein Lesegerät unbemerkt an die Geldbörse in der Hosentasche zu halten und die somit ausgelesenen Daten auf eine Blankokarte zu übertragen, mit der anschließend eingekauft wird. (In der Regel Kleinbeträge unter 25 Euro) Um dies zu verhindern sollten Sie Ihre Karte mit einer speziellen Hülle abschirmen. Ein weiteres Augenmerk sollte auch hier nicht unerwähnt bleiben. Zur Bekämpfung der Trunkenheitsfahrten nach übermäßigem Glühweingenuss werden verstärkt Kontrollen durchgeführt. Lassen Sie Ihr Auto stehen und nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, um unbeschwert die vorweihnachtliche Zeit genießen zu können.

