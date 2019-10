Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Memprechtshofen - Einbruch in Schulgebäude

Rheinau, Memprechtshofen (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher durchwühlte alle Klassenzimmer in einem Schulgebäude in der Pestalozzistraße. Der Täter gelangte vermutlich zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr durch ein aufgehebeltes und eingeschlagenes Fenster auf der Gebäuderückseite hinein. Im Inneren des Gebäudes angelangt, beschmierte der Unbekannte alle Wände und Böden mit Farbe. In den oberen Klassenzimmern wurde der Abfluss an den Waschbecken mit Papiertüchern verstopft und der Wasserhahn aufgedreht. Im Keller entriegelte er alle Fenster, sodass ein ungehindertes Einsteigen von außen möglich war. Am Sonntag hielt sich zwischen 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr erneut ein Unbekannter im Gebäude auf und verteilte verschiedene Büroartikel im Objekt und außen herum. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

