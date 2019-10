Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Rettung aus dem Mühlbach

Offenburg (ots)

Zu einer Personenrettung aus dem Mühlbach mussten am Montagfrüh Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg, wie auch die Beamten des Polizeireviers Offenburg, ausrücken. Ein 67-jähriger Mann verlor bei einer Brücke gegen 3.30 Uhr offenbar das Gleichgewicht und stürzte in der Straße Am Unteren Mühlbach in das Wasser. Sein Begleiter konnte glücklicherweise einen Passaten herbei rufen, welcher einen Notruf absetzte. Die Feuerwehr Offenburg rückte mit 5 Fahrzeugen und 20 Personen an. Der Mann, der sich nicht mehr selbst aus dem Wasser retten konnte, wurde schließlich mit Hilfe einer Leiter der Feuerwehr gerettet. Da der Verunglückte stark Unterkühlt war, kam er in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Möglicherweise lag der Grund für die Hilflosigkeit der beiden Männer in dem vorangegangenen Alkoholkonsum.

/ph

