POL-PPKO: Handyverstöße in Koblenz - Leider kein Ende in Sicht

Koblenz (ots)

22 Handyverstöße wurden am gestrigen Donnerstagnachmittag, 21.11.2019, bei Kontrollen in der Andernacher- und Rübenacher Straße in Koblenz festgestellt. Aus dem Polizeibericht: "Neben den gut sichtbaren Verstößen konnten immer wieder Fahrzeugführer festgestellt werden, die während der Fahrt oder bei stockendem Verkehr nach unten schauten. Offenbar fehlt immer noch das Bewusstsein für die entstehenden Folgen (Unfall) bzw. die Höhe des Bußgeldes. Es scheint, als ob für die überwiegende Anzahl der Bürger das Handy im Alltagsleben nicht mehr wegzudenken ist, noch nicht einmal beim Autofahren."

