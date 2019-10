Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall in Gnadental

Neuss (ots)

Am Samstag, 12.10.2019, um 22:35 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Neusser mit seinem Pkw Mercedes A-Klasse die Straße Grüner Weg in Neuss-Gnadental und bog nach links auf den Berghäuschensweg ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Renault eines 82-jährigen Neussers, der den Berghäuschensweg befuhr. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammemstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Durch die Aufräum- und Abschlepparbeiten kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen in der Ortslage Gnadental. Im Rahmen der Unfallaufnahme erlangten die aufnehmenden Polizeibeamten Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des 19-jährigen. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutprobe notwendig wurde. Neben dem Verkehrsstrafverfahren erwartet den jungen Neusser, der nun ohne Führerschein auskommen muss, ein weiteres Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, da bei ihm zudem Cannabis aufgefunden wurde. (Ro.)

