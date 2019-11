Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Frau wurde durch Verkehrsunfall verletzt...

Koblenz (ots)

Am 20.11.2019, gegen 17:00 Uhr kam es in der Koblenzer St.-Elisabeth-Straße zur einem Verkehrsunfall bei dem eine 27-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Eine 35-jährige PKW-Fahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei die Fußgängerin, die vor einem gegenüber geparkten PKW stand. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 35-Jährige zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt wurde. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell