Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrer wurde bei Verkehrsunfall verletzt...

Koblenz (ots)

Ein 50-jähriger PKW-Fahrer missachtete gestern gegen 19:30 Uhr eine rote Ampel an der Kreuzung B9 / Eifelstraße. Er fuhr trotz Rotlicht in die Kreuzung ein und stieß dort mit einem anderen PKW zusammen. Der Zusammenstoß war derart heftig, dass der 53-jährige Fahrer in dem anderen PKW schwer verletzt wurde und in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert werden musste.

