Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Ein ganz besonderer "Grund" für einen Diebstahl...

Koblenz (ots)

In einem Koblenzer Baumarkt kam es am 19.11.2019, kurz nach 12:00 Uhr zu einem Diebstahl. Ein Ladendetektiv beobachtete einen 45-jährigen Mann als er Handschuhe im Wert von 5,- EUR in seiner Jackentasche versteckte, nachdem er zuvor das Etikett entfernte. Eine Hose wollte der Mann kaufen und nutzte zum Bezahlen die sogenannte Express-Kasse, an der man selbst die Waren scannt und bargeldlos bezahlen kann. Als er vom Ladendetektiv auf die versteckten Handschuhe angesprochen wurde, lieferte er einen recht sonderlichen Grund... Aufgrund seiner Mündigkeit hätte er vergessen die Handschuhe zu scannen. Gegen den müden Ladendieb wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

