Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Ladendiebin versteckte Schuhe in der Handtasche...

Koblenz (ots)

Am 19.11.2019, gegen 16:15 Uhr wurde die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in Koblenz auf eine Kundin aufmerksam als der Diebstahlsalarm am Ausgang auslöste. Wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte, hatte die Frau ein Paar Schuhe in der Handtasche versteckt und wollte so das Geschäft verlassen. Auf die 29-jährige Ladendiebin kommt nun ein Strafverfahren zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell