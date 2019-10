Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unbekannter Autofahrer bringt Rollerfahrer zu Sturz und flüchtete von der Unfallstelle. Jugendlicher Unfallzeuge und weitere Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Mittwoch kurz vor 13.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Ford Focus Kombi von der Rhenaniastraße auf die Neckarauer Straße in Richtung Innenstadt. Hierbei stieß er gegen einen Roller eines 61-jährigen, der bereits auf der Neckarauer Straße fuhr. Der 61-Jährige kam hierbei zu Fall und zog sich Verletzungen zu. In der Folge musste er einen Arzt aufsuchen.

Ein jugendlicher Zeuge konnte noch sehen, wie sich der unbekannter Fahrer des Fords nach dem Rollerfahrer umsah, fuhr dann jedoch ohne Anzuhalten weiter.

Bevor sich der 61-Jährige die Personalien des Zeugen notieren konnte, verließ auch dieser die Unfallörtlichkeit.

Der Fahrer des Fords wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 50 bis 60 Jahre alt, graumelierte kurze Haare

Der 61-Jährige Rollerfahrer kam am Donnerstag zur Polizei und erstattete Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Die Ermittler vom Polizeirevier Mannheim-Neckarau suchen nun nach dem unbekannten jugendlichen Unfallzeugen und nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen Unfallverursacher oder dessen Auto geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 833970 zu melden.

