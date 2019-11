Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall in der Andernacher Straße in Koblenz - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am Montag, 18.11.2019 ereignete sich dort gegen 18.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Pkw angefahren und verletzt wurde. Die Pkw-Fahrerin war in der Andernacher Straße, in Richtung Gartenstraße unterwegs. Unmittelbar vor der Lichtzeichenanlage kam es dann zu einer Kollision mit einem 56-Jährigen, der die Straße in Höhe des Wettbüros überqueren wollte. Durch den Sturz zog sich der Fußgänger Gesichtsverletzungen zu und musste in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert werden. Noch vor Eintreffen der Polizei hatten sich Unfallzeugen entfernt. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell