Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer stürzt und wird mit Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht

Groß Nemerow (ots)

Am 26.08.2019 gegen 13:10 Uhr ist ein Fahrradfahrer auf dem Radweg zwischen Bornmühle und Klein Nemerow so schwer gestürzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das Neubrandenburger Klinikum gebracht werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der 65-jährige Radfahrer alleinbeteiligt an dem steilen Abhang in der 90°Grad-Kurve mit Schotter als Untergrund. Er wurde durch weitere Mitfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Der Radfahrer erlitt schwere (Armbruch, mehrere Abschürfungen) aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell