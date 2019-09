Polizei Mettmann

POL-ME: Körperverletzung: 18-Jähriger schwer verletzt - Wülfrath - 1909182

Ín der Nacht zu Montag (30. September 2019) ist ein 18 Jahre alter Velberter nach eigenen Aussagen von zwei bislang unbekannten Männern auf der Dieselstraße überfallen und zusammengeschlagen worden. Der Velberter wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am späten Sonntagabend (29. September 2019) war der 18-Jährige gegen 23:45 Uhr zu Fuß über die Dieselstraße in Richtung der Bushaltestelle nahe der dortigen Tankstelle unterwegs, als er von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache eskalierte die Begegnung dann und die beiden Männer begannen, auf den 18-Jährigen einzuschlagen. Dann ließ das Duo von dem Velberter ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 18-Jährige rief nun seinen Vater an, welcher seinen Sohn ins Krankenhaus brachte, wo er zwischenzeitlich intensivmedizinisch betreut werden musste. Er befindet sich nach wie vor zur stationären Behandlung im Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat zum angegeben Zeitpunkt in Tatortnähe etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben machen zu den beiden Tätern? Zu ihnen liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- circa 1,80 Meter groß - trug eine dunkle Cargohose sowie einen grauen Kapuzenpullover

Zweiter Täter:

- ebenfalls etwa 1,80 Meter groß - trug eine dunkle Cargohose sowie einen schwarzen Kapuzenpullover

Beide Angreifer werden von dem Geschädigten als "Südländer" beschrieben. Weitere Hinweise konnte der 18-Jährige nicht geben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath jederzeit unter der Rufnummer 02058 9200-6180 entgegen.

