Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 1909180

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Bereits am Donnerstag (26. September 2019) beobachtete die Halterin eines grauen Nissan Note einen jungen Fahrradfahrer, der bei einem Sturz an der Kuhlendahler Straße in Tönisheide gegen ihr auf Höhe der Hausnummer 10 geparktes Auto gefahren war. Dabei entstanden an ihrem Wagen Schäden in Höhe von einigen Hundert Euro. Der Radfahrer soll erst zwischen 12 und 16 Jahren alt und blond gewesen sein. Er sprang nach seinem Alleinunfall auf und fuhr auf seinem blauen Mountainbike in Richtung Kirchstraße davon. Er trug einen schwarz-roten Trainingsanzug sowie einen bunten Rucksack.

Am Samstagmorgen (28. September 2019) stellte der Halter eines schwarzen 3er-BMW frische Unfallschäden vorne links an seinem Auto fest. Er hatte seinen BMW am Vorabend gegen 17 Uhr unversehrt auf einem Parkplatz an der Florastraße in Höhe der Hausnummer 56 in Neviges abgestellt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekanntes anderes Fahrzeug den BMW beim Ausparken im Frontbereich touchiert hat. Dabei entstand ein Lackschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Wülfrath ---

Am Sonntagmittag (29. September 2019) hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen 50-jährigen Wülfrather angefahren, der gegen 13:45 Uhr zu Fuß einen Kreisverkehr an der Kreuzung Mettmanner Straße / Flandersbacher Straße überquerte. Bei dem Wagen des Unfallverursachers soll es sich um einen schwarzen VW Golf 4 gehandelt haben. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den 50-Jährigen, obwohl dieser durch die Kollision zu Boden stürzte und sich an den Händen verletzte. Der Fahrer soll in Richtung Wilhelmstraße davon gefahren sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Bereits am Mittwoch (25. September 2019) soll sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Seibelstraße eine Verkehrsunfallflucht ereignet haben. Eine Frau aus Herdecke gab bei der Polizei zur Anzeige, sie habe ihren Mietwagen gegen 13:15 Uhr in einer Parkbucht des Supermarktes abgestellt. Als sie gegen 13:45 Uhr von ihrem Einkauf zurückkam, stellte sie Kratzer am hinteren rechten Radkasten fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Im relativ kurzen Zeitraum zwischen 14 Uhr und 16:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen weißen Ford DM2 beschädigt, welcher auf einem Parkplatz auf dem Dorfanger in Höhe der Hausnummer 10 abgestellt war. Die Fahrerin des Fords stellte bei ihrer Rückkehr zu ihrem Fahrzeug Schäden am vorderen rechten Radkasten sowie der Beifahrertür fest. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am späten Samstagabend (28. September 2019) haben Zeugen eine Verkehrsunfallflucht beobachtet, welche sich an der Eichenstraße, in Höhe der Hausnummer 54, in Hochdahl ereignete. Demnach war ein dunkler VW Golf gegen einen auf einem Parkplatz stehenden grauen Mercedes GLC 250 4Matic gefahren. Dabei wurde das Heck des Fahrzeugs zerkratzt und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Anschließend soll der Golf in hohem Tempo fortgefahren sein, ohne dass der Fahrer sich um den Schaden kümmerte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Bereits am Mittwochabend (25. September 2019) kam es auf einem Parkplatz an der Elberfelder Straße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 20:10 Uhr war ein älterer Kombi auf dem Parkplatz an der Hundewiese am Sandberg beim Ausparken gegen den grauen Audi Q5 eines Haaners gefahren. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Paar samt Hund kurz zuvor in den Kombi gestiegen war. Anschließend hatten sie ein lautes Krachen wahrgenommen. Zu dem Paar liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

Erste Person:

- männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt - etwa 1,90 Meter groß - "kräftige" Statur - schwarzer Vollbart - trug dunkle Kleidung sowie eine schwarze Cappy

Zweite Person:

- weiblich, etwa Mitte 20 Jahre alt - circa 1,65 Meter groß - "zierliche" Figur - dunkle, lange Haare - trug dunkle Kleidung

Zu ihrem Hund gibt es nur die Aussage, dass es sich dabei um einen "Mischling" gehandelt haben soll. Auch zu dem Auto des Verursachers gibt es nur die Info, dass es sich hierbei um einen älteren Kombi handeln soll. Das Paar war nach dem Unfalll fortgefahren, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Samstagmorgen (28. September 2019) hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer einen weißen Fiat Doblo beschädigt, welcher vor einer Apotheke an der Walder Straße (Höhe Hausnummer 113) geparkt war. Der Halter des Doblos befand sich zum Unfallzeitpunkt in seinem Auto. Als er bemerkte, dass sein Wagen "wackelte", stieg er aus und sah, wie ein grauer VW Golf (neueres Modell) davonfuhr. Ein Kennzeichen konnte der Geschädigte allerdings nicht mehr ablesen. An dem Doblo entstand im Bereich der hinteren Stoßstange ein Schaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Aus bislang ungeklärter Ursache hat am frühen Sonntagmorgen (29. September 2019) der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Ford Ka auf der Jahnstraße die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen rutschte von der Straße, riss ein Verkehrsschild aus der Verankerung, rollte über den Bordstein und kam erst auf einer Grünfläche zum Stillstand. Zeugen beobachteten, dass sich drei Insassen in dem Auto befanden, welche nach dem Unfall fluchtartig den Wagen verließen. Sie sollen zwischen 25 und 27 Jahren alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie ließen den Ford am Unfallort zurück. Der Wagen ist bereits seit Anfang April amtlich abgemeldet und hatte daher keine Kennzeichen angebracht. Die Polizei ließ den Wagen abschleppen - die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstag (28. September 2019) hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen Nissan Micra beschädigt, welcher auf einem Parkplatz an der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt war. Die Halterin des Micras hatte ihren Wagen gegen 9:10 Uhr dort neben einem weißen Auto abgestellt. Als sie gegen 15:30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Kratzer sowie weißen Farbabrieb an ihrem rechten hinteren Radkasten fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell