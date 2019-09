POL-ME: Rund 1,4 Promille am Steuer - Velbert - 1909177

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am nächtlichen Sonntagmorgen des 29.09.2019, gegen 04.30 Uhr, kontrollierte die Velberter Polizei einen 34-jährigen PKW-Fahrer aus Heiligenhaus, der mit einem silbergrauen PKW Chrysler Voyager mit Duisburger Kennzeichen auf der Friedrichstraße in Velbert-Mitte unterwegs war. Bei der Kontrolle des 34-Jährigen schlug den Beamten gleich deutlicher Alkoholgeruch aus dem Inneren des Chryslers entgegen. Als der Mann daraufhin aufgefordert wurde sein Fahrzeug zu verlassen, konnte sich der Heiligenhauser nur mit erkennbaren Schwierigkeiten auf den eigenen Beinen halten. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille (0,69 mg/l).

Die Velberter Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Heiligenhauser Chrysler-Fahrer ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Beamten sicher. Gleichzeitig wurde dem 34-Jährigen bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich untersagt.

