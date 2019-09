Polizei Wuppertal

POL-W: W Tatverdächtiger nach Raub auf Bäckerei gefasst-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Nach einem Raub auf eine Bäckerei in Wuppertal-Langerfeld konnte die Polizei einen Tatverdächtigen gestern (25.09.2019), gegen 11:45 Uhr festnehmen. Ein zunächst unbekannter Mann forderte in dem Geschäft die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte er dem Personal mit einem Messer. Dann entnahm er Bargeld aus der Kasse. Mit einem Teil seiner Beute gelang ihm zunächst die Flucht. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, nahmen die Verfolgung auf. Sie konnten den Mann in der Thielenstraße festhalten und der Polizei übergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der polizeibekannte 25-Jährige einem Richter mit dem Ziel, gegen ihn Untersuchungshaft anzuordnen, vorgeführt. (sw)

