Polizei Wuppertal

POL-W: SG/RS - Zeugenaufrufe nach Unfallfluchten

Wuppertal (ots)

Solingen - Gegen 15.30 Uhr fuhr ein Kind mit seinem Laufrad gegen ein parkendes Auto in der Katternberger Straße nahe der Einbiegung Stübchen. Die Mutter erkannte vermutlich keinen Schaden und entfernte sich mit dem Kind und einem Kinderwagen von der Unfallstelle. Es liegt jedoch eine Beschädigung an der Beifahrertür vor. Daher sucht die Polizei nach Hinweisen zu einer circa 20-jährigen Frau von kleiner Statur, mit blond gefärbten Haaren. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug sie eine dunkle Jacke. Remscheid - Um 21.30 Uhr kam es an der Einmündung Wiedenhofstraße / Daniel-Schürmann-Straße zu einem Zusammenprall zwischen einer 28 Jahre alten Fußgängerin und einem silbernen Golf. Der Fahrer stieg zunächst aus, sprach die Remscheiderin an, leistete der leicht verletzten jedoch keine Hilfe, sondern stieg wieder ein und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei erhofft sich Hinweise zu einem etwa 50-jährigen Mann mit schwarzen Haaren und einem 5-Tage Bart. Am Rückspiegel des Golf hing ein Anhänger mit arabischen Schriftzeichen. (jb)

