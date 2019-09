Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1038 In der Nacht auf Montag (9.9.) haben Unbekannte in eine Tankstelle in Lünen eingebrochen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 3.40 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Er machte Hinweise auf mehrere Personen, die gerade in die Tankstelle auf der Münsterstraße 93 in Lünen einbrechen. Kurze Zeit später flüchteten sie mit Bargeld aus der Tankstelle. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer hat zur Tatzeit eine Gruppe von vermutlich drei Personen in Tatortnähe gesehen oder kann Hinweise zu den Täter geben?

Bitte melden Sie sich bei Kriminalwache unter 0231-132-7441!

Anekdote am Rande: Während der Fahndung trafen die Beamte in der Tatortnähe auf einen 23-jährigen Deutschen. Er hatte zwar nichts mit dem Einbruch zu tun, jedoch lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Polizeibeamte nahmen ihn fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

