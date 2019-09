Polizei Wuppertal

POL-W: W - Einbrecher beim Verlassen des Gebäudes festgenommen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Gegen halb elf Uhr nachts kam es am Dienstag (24.09.2019) zu einer Festnahme im Anschluss an einen Einbruch in ein Firmengebäude an der Schwelmer Straße. Drei Täter (29, 25 und 21) verschafften sich vermutlich durch ein Fenster Zugang zu dem Gebäude einer Firma. Durch Videoaufnahmen einer Wach- und Schließgesellschaft konnte die Polizei umgehend alarmiert werden. Die Polizisten inklusive eines Polizeihundes konnten die Täter beim Verlassen des Gebäudes stellen und festnehmen. Das sichergestellte Diebesgut ist nun ebenso Teil der Ermittlungen, wie weitere Gegenstände, die im Fahrzeug eines der Täter vor Ort gefunden wurden. (jb)

