Polizei Wuppertal

POL-W: RS Graffiti-Sprayer in Remscheid festgenommen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (22.09.2019, 03:15 Uhr), konnten Polizeibeamte einen Graffiti-Sprayer in Remscheid festnehmen. Zeugen beobachteten einen Mann, der mehrere Häuser und Stromkästen in der Innenstadt mit hellroter- und hellblauer Farbe besprühte. Der Verdächtige flüchtete, konnte jedoch an der Brunnengasse festgenommen werden. Dagegen wehrte er sich und verletzte einen Beamten. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 19-Jährige für weitere Farbschmierereien verantwortlich sein. Der bislang festgestellte Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro. Den jungen Mann erwarten nun eine Strafanzeige und Befragungen der Kriminalpolizei. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell