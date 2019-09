Polizei Wuppertal

POL-W: W Tötungsdelikt in Wuppertal-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gemeinsam nach einem Tötungsdelikt in Wuppertal. Im Bereich Cronenberg wurde gestern (17.09.2019) eine 78-jährige Frau tot in ihrem Einfamilienhaus in der Straße Obere Rutenbeck aufgefunden. Nach den Umständen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Eine eingerichtete Mordkommission (MK-"Rutenbeck") hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Tatort führt die Polizei eine umfangreiche Spurensicherung durch. Staatsanwaltschaft und Polizei suchen nach dem Fahrzeug der getöteten Wuppertalerin, einem VW Golf Variant, blau mit dem Kennzeichen W - GV 7777. Ein Foto einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ist unter folgendem Link abzurufen: http://ots.de/OV1Gba

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 oder -in dringenden Fällen- unter der Notrufnummer 110 zu melden. Weitere Auskünfte werden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal

H. Staatsanwalt

Dr. Hauke Pahre

0202/5748-151

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell