POL-WOB: Polizei Helmstedt sucht Unfallzeugen

Helmstedt, Werner-von-Siemens-Straße 05.08.19, 15.00 - 16.00 Uhr

Rund 2.000 Euro Schaden hinterließ am Montagnachmittag ein noch unbekannter Fahrzeugführer bei einem Unfall auf einem Parkplatz eines Einkaufcenters in Helmstedt. Den Ermittlungen zufolge hatte eine 78 Jahre Helmstedterin ihren VW Polo zwischen 15.00 und 16.00 Uhr auf dem großen Parkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße zum Einkaufen abgestellt. Der Unbekannte hat vermutlich beim Rangieren den vorderen linken Kotflügel des Polos getroffen und war danach einfach davongefahren. Zeugen der Karambolage auf dem belebten Parkplatz wenden sich bitte an die Polizei Helmstedt unter der Rufnummer 05351-5210.

