Polizei Wuppertal

POL-W: W 19.Aktionstag "Junge Fahrer" in Wuppertal - Einladung an Medienvertreter

Wuppertal (ots)

Zum 19. Mal lädt die Verkehrsunfallprävention der Polizei Wuppertal zusammen mit ihren Kooperationspartnern zum Aktionstag "Junge Fahrer" ein. Die Veranstaltung bildet zugleich den Abschluss des gemeinsamen Projektes "Alles im Griff". An diesem Aktionstag nehmen rund 200 Auszubildende der Firma Axalta Coating Systems, des Berufskollegs Werther Brücke (Fachbereich Kfz), des Berufskollegs Am Haspel und des Bildungszentrums St. Josef Krankenhaus in Haan teil. Sie erwartet ein abwechslungsreiches Angebot zu Problemen im Straßenverkehr. Folgende Themen werden angeboten: - Ablenkung durch das Smartphone - Erste Hilfe - praktische Übungen - Gurtschlitten - Rettungs- und Überschlagssimulator - Informationen zum Thema Drogen - Alkohol - Aktion mit "Torkelbrille" - Innere Sicherheit im Fahrzeug - Rollenspiel Fahrzeugkontrolle - Präsentation Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessverfahren Der Aktionstag findet am 18.09.2019, von 09:00 bis 14:00 Uhr auf dem Gelände der Liegenschaft Müngstener Straße 35 in Wuppertal statt. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich über die vielfältigen Angebote zu informieren und auch selbst an den Aktivitäten teilzunehmen. (weit)

