Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

17-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Kerken-Eyll (ots)

Am Mittwoch (26. Juni 2019) gegen 20.15 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann aus Kerken in einem PKW der Marke Land Rover Freelander auf der Obereyller Straße in Richtung Nieukerk. In einer Kurve kurz vor dem Ortseingang Eyll überholte er einen Mofafahrer. In diesem Moment kam ihm ein 17-jähriger Mann aus Kerken mit einem Motorrad der Marke Yamaha MT125 entgegen. Der 17-Jährige stieß gegen die linken Seite des Land Rover und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (ME)

