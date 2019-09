POL-W: SG Kind angefahren und geflüchtet-Polizei sucht Unfallfahrer

Polizei Wuppertal

Gestern (17.09.2019), gegen 13:40 Uhr, kam es auf der Katternberger Straße in Solingen zu einer Unfallflucht. Ein 9-Jähriger war mit seinem Fahrrad in Richtung Kölner Straße unterwegs. In der Nähe der Grundstraße fuhr ein schwarzes Auto aus einer Grundstückszufahrt an und stieß mit dem Kind zusammen. Der Junge stürzte mit seinem Fahrrad. Der Autofahrer beschimpfte den Verletzten und fuhr weg, ohne sich zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

