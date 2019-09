Polizei Wuppertal

POL-W: W Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Nach einem Tötungsdelikt in Wuppertal-Cronenberg (vgl. Gemeinsame Presseerklärung vom 18.09.2019, "Tötungsdelikt in Wuppertal - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei") hat sich gestern Abend ein 35 Jahre alter Wuppertaler der Polizei gestellt. Er hat die Tat größtenteils eingeräumt. Er wurde vorläufig festgenommen und wird heute Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt, um eine Untersuchungshaft zu erwirken. Der Beschuldigte, der mit der Geschädigten bekannt war, ist dringend verdächtig, sie mit einem Messer getötet, ihr Auto und einige weitere Gegenstände entwendet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht bei Ihrem Antrag auf Erlass eines Haftbefehls von dem dringenden Tatverdacht eines Mordes aus Habgier in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge aus. Aufgabe der Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei ist es nun, die Hintergründe der Tat aufzuklären.

