POL-W: W - Mann auf Winklerstraße durch Auto erfasst und verletzt

Wuppertal - Am 24.09.2019 gegen 16:20 Uhr erfasste eine 43-jährige Wuppertalerin mit ihrem PKW einen Wuppertaler (20) beim Überqueren der Winklerstraße. Der Mann war zuvor an der Bushaltestelle Barmer Bahnhof aus einem Fahrzeug ausgestiegen und auf die Fahrbahn getreten. Dabei übersah er den heranfahrenden Nissan. Er kam nach dem Zusammenprall nach einigen Metern auf der Straße zu liegen und wurde in der Folge ins Krankenhaus zur Behandlung und weiteren Beobachtung gebracht. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall beschädigt, blieb jedoch fahrbereit. Die Fahrerin ist unverletzt. (jb)

