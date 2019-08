Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0541 --Schlägerei am Freibad- Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Franz-Böhmert-Straße Zeit: 25.08.2019, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr

Vor einem Schwimmbad in der Östlichen Vorstadt kam es am Sonntagnachmittag offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei Bremen sucht jetzt Zeugen, die die Schlägerei gesehen haben.

Einsatzkräfte der Polizei wurden gegen 18:00 Uhr in die Franz-Böhmert-Straße gerufen, weil dort eine größere Gruppe aufeinander eingeschlagen haben soll. Als die Polizisten am Bad ankamen, machten etwa zehn Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren auf sich aufmerksam. Sie seien von einer Gruppe älterer Heranwachsender angegriffen worden, weil sich diese wohl durch die Jugendlichen provoziert fühlten. Bei der Schlägerei erlitten die Jugendlichen unter anderem Prellungen und Hautabschürfungen. Danach seien die Älteren in Richtung "Vor dem Steintor" geflüchtet. Die Polizei Bremen fragt jetzt: Wer hat die Auseinandersetzung vor dem Stadionbad beobachtet und kann Aussagen zum Ablauf machen, oder wer hat vielleicht die andere Gruppe weglaufen sehen. Eine genaue Personenbeschreibung konnten die Jugendlichen nicht abgeben.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421-362 3888 zu melden.

