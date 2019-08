Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0539--Schwerer Arbeitsunfall an Bord--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Weser Zeit: 24.08.19, 23.05 Uhr

Am späten Samstagabend kam es an Bord eines, unter der Flagge von Panama, einlaufenden Seeschiffes zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 29 Jahre alter, vietnamesischer Matrose musste mit einer schweren Handverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mit Unterstützung von drei Schleppern machte das Seeschiff an der Pier der Stahlwerke Bremen / Terminal 1 fest. Beim Lösen der achteren Schlepperverbindung geriet die Stahltrosse unter Spannung und der Seemann verlor mehrere Finger. Der 29-Jährige wurde notärztlich erstversorgt und in eine Spezialklinik verbracht.

Die zuständigen Stellen erhielten Kenntnis, die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei der Polizei Bremen dauern an.

