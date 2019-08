Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0537 --Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Medienhaus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Diepenau Zeit: 19.08.2019, 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag in das Gebäude eines Medienunternehmens in Bremen-Mitte ein und entwendeten hochwertiges technisches Equipment. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die am 17.08. in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr etwas beobachtet haben.

Am Montagmorgen bemerkte ein Techniker Einbruchspuren an mehreren Türen des Gebäudes. Zudem waren mehrere in der Tiefagarage abgestellte Fahrzeuge aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter entwendeten hochwertige technische Ausrüstung, wie Kameras und Laptops. Die Tatzeit kann nach ersten Ermittlungen auf Montag zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr eingegrenzt werden. Deshalb fragt die Polizei: Wer hat in diesem Zeitraum etwas Ungewöhnliches in der Straße Diepenau oder den angrenzenden Straßen beobachtet, oder vielleicht die Täter selber gesehen?

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421-362 3888 entgegen.

