Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz im Krankenhaus - fremder Mann im Wohnzimmer - Autoscheibe eingeworfen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Brennender Papiercontainer

Am Mittwoch wurde der Polizei Sulzbach mitgeteilt, dass bereits am Freitagabend gegen 21.15 Uhr ein Papiercontainer an einem Schulgebäude in der Kleinhöchberger Straße in Brand geraten ist. Gäste einer dortigen Veranstaltung erkannten den qualmenden Container und zogen diesen von einer Hauswand, sodass kein Gebäudeschaden entstehen konnte. Wer den Container in Brand setzte, ist bislang unbekannt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegen.

Fellbach: Betrunkener im Wohnzimmer

Ein Fellbacher Anwohner in der Schorndorfer Straße staunte am Donnerstagmorgen nicht schlecht, als er gegen 5.30 Uhr einen Fremden auf seiner Wohnzimmercouch feststellte. Der Mann war sichtbar betrunken und blutete. Es stellte sich heraus, dass der 32-jährige Mann infolge seines Rauschzustandes sein Hotel nicht mehr fand und versehentlich in einem fremden Haus landete, bei dem die Haustüre in der Nacht wohl unzureichend gesichert war. Die Platzwunde im Gesicht hatte sich der Betrunkene wahrscheinlich bei einem Sturz zugezogen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

In der Tannäckerstraße beschädigte beim Ein- oder Ausparken ein Autofahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Hyundai. Anschließend flüchtete der Verursacher und meldete nicht den verursachten Schaden, der auf 3000 Euro beziffert wurde. Hinweise auf den Verursacher und das Unfallgeschehen, welches sich zwischen Montagmittag und Mittwochmorgen ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schwaikheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Autofahrer die B14 in Richtung Backnang. An der Anschlussstelle Schwaikheim wollte er die Bundesstraße verlassen und kam vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, zunächst nach links in den Grünstreifen. Anschließend lenkte er stark nach rechts und prallte gegen die rechte Leitplanke, welche hierdurch beschädigt wurde. Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Laut eines Zeugen handelt es sich beim Auto des Verursachers um einen rostbraunen oder roten Kleinwagen, evtl. ein Seat Ibiza. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 zu wenden.

Waiblingen: Unfall mit drei Beteiligten

Insgesamt rund 16.000 Euro Sachschaden an drei Fahrzeugen sowie eine Leichtverletzte ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, kurz vor 11 Uhr in der Neustadter Hauptstraße. Aufgrund einer vorausfahrenden Kehrmaschine staute sich der Verkehr. Ein hinterherfahrender 58-jähriger Lkw-Fahrer erkannte frühzeitig, dass kein Gegenverkehr kommt und setzte zum Überholen an. Als sich der Lkw bereits auf der linken Spur befand, scherte ein 52-jähriger Skoda-Fahrer ebenfalls zum Überholen an, übersah hierbei jedoch den Lkw und kollidierte mit diesem. Anschließend wurde der Skoda gegen den VW-Polo einer 34 Jahre alten Frau geschleudert. Diese verletzte sich hierbei leicht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schorndorf: Farbschmierereien an Schule

In der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 7:30 Uhr besprühten bisher Unbekannte eine Wand der Albert-Schweizer-Schule mit schwarzer Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Scheibe eingeschlagen

Ein bisher unbekannter Täter schlug in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr die rechte vordere Seitenscheibe eines im Dürerweg geparkten Mercedes und verursachte hierdurch einen Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Welzheim: Farbschmierereien an Parkhauswand

Zwischen Freitag und Montag wurde eine Tiefgaragenfassade in der Untermühlstraße mit schwarzer Farbe besudelt. Der hierdurch entstandene Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz im Krankenhaus

Im Schorndorfer Klinikum kam es am Mittwochabend, gegen 21:15 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Kompressor in der Druckluftzentrale im Untergeschoss war heißgelaufen und begann zu kokeln. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und den Rauch nach außen ableiten. Verletzt wurde hierbei niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell