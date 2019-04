Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrmals überschlagen - schwer verletzt

Aalen (ots)

Aspach: Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen - schwer verletzt

Am Mittwoch, gegen 19:50 Uhr, befuhr der 26 Jahre alte Lenker eines AMG Mercedes die K1828 von Allmersbach am Weinberg in Richtung Kleinaspach. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet er auf den rechten Grünstreifen, lenkte gegen, schleuderte nach links und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er gegen die Böschung und überschlug sich mehrmals. Der 26jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Aspach, welche mit 6 Fahrzeugen und 34 Mann im Einsatz war, aus dem Wrack befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf geschätzte 80.000 Euro.

