POL-AA: Ostalbkreis: Arbeitsunfall, Langfinger auf Wochenmarkt, Verkehrsunfälle

Aalen-Reichenbach: Unfallflucht

Beim Befahren der K 3239 streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr den Außenspiegel eines entgegenkommenden VW-Lenkers, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstanden ist. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Aalen: Langfinger auf dem Wochenmarkt

Auf dem Wochenmarkt in Aalen kam es am Mittwoch zwischen 12.15 Uhr und 12.20 zu einem Geldbeuteldiebstahl. Während ein unbekannter Mann die Geschädigte unter einem Vorwand aus ihrem Verkaufsstand herauslockte, entwendete vermutlich eine weitere Person aus dem von beiden Seiten zugänglichen Verkaufsstand eine braune Geldtasche mit den Tageseinnahmen, die hinter dem Tresen abgelegt war.

Beschreibung des Tatverdächtigen: Männlich, ca. 180 cm groß, normale Figur, kurze dunkle Haare, trug schwarze Oberbekleidung.

Schwäbisch Gmünd: Beim Vorbeifahren gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein auf der Straße Höferlesbach fahrender 32-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Ford Transit einen auf einem Privatparkplatz abgestellten Ford. Dadurch entstand ein Schaden von ca. 1200 Euro.

Mögglingen: Vorfahrt missachtet

Ein von der Bergstraße kommender 24-jähriger Traktor-Lenker missachtete am Mittwochnachmittag gegen 13.50 Uhr an der Einmündung zur Heuchlinger Straße die Vorfahrt eines von links heranfahrenden 25-jährigen Krad-Lenkers. Dieser stürzte durch die Kollision, blieb aber unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Mutlangen: Unfall beim Anfahren

Verkehrsbedingt mussten zwei Fahrzeuglenker am Mittwoch gegen 13 Uhr an der Ampel der Gmünder Straße im Bereich der Einmündung zu B 298 anhalten. Beim Wiederanfahren hielt die vorausfahrende Pkw-Lenkerin an, um einem im Einsatz befindlichen Rettungswagen die Vorbeifahrt zu ermöglichen. Der nachfolgende Pkw-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren seines Fahrzeuges im Bereich Güglingstraße/Heubacher Straße fuhr ein 84-jähriger Fahrzeuglenker am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr gegen ein Verkehrszeichen, das dabei verbogen wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2200 Euro.

Neuler: LKW kollidiert mit Auto

Ein 60 Jahre alter LKW-Lenker wollte am Mittwoch gegen 10:30 Uhr mit seinem Mercedes-Truck aus einer Baustellenzufahrt ausfahren. Dabei übersah er den VW einer 41-Jährigen, welche aus Neuler in Richtung Sulzdorf unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Ellwangen: Leichtkraftrad fährt auf LKW auf

Am Mittwoch gegen 11:40 Uhr war ein 32-jähriger LKW-Lenker auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Um einem entgegenkommenden im Einsatz befindlichen Krankenwagen Platz zu machen, bremste der LKW-Lenker sein Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 19-jähriger Zweirad-Lenker übersah dies und fuhr mit seiner KTM auf den LKW auf. Der 19-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Bopfingen: Unfall mit Sachschaden

Ein 31-jähriger VW-Lenker wollte auf dem Gelände einer Tankstelle in der Neuen Nördlinger Straße rangieren. Dabei kollidierte er mit einem hinter seinem Wagenstehenden VW Golf einer 24-Jährigen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Rainau-Dalkingen: Wildunfall

Etwa einen Kilometer nach der Ortsausfahrt Dalkingen in Richtung Ellwangen war eine 550 Jahre alte VW-Fahrer am Mittwoch gegen 21:30 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs, als ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn querte. Das Tier wurde von dem Auto erfasst und verendete noch an der Unfallstelle. Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Bartholomä: Mann wird bei Reparatur von Gabelstapler verletzt

Ein 33-jähriger Arbeiter wurde am Mittwoch gegen 15:00 Uhr auf einer Baustelle im Windpark beim Versuch eine Hydrauliksteuerung an einem Gabelstapler zu reparieren, von der Gabel des Staplers eingeklemmt und schwer verletzt. Die Kollegen des Mannes befreiten ihn aus seiner Notlage. Nach Erstversorgung wurde der Mann mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik gebracht.

