POL-AA: Aalen: Polizeipräsidium Aalen gewinnt den 2. Platz beim UKBW Kommunaldialog

Aalen: Polizeipräsidium Aalen gewinnt den 2. Platz beim UKBW Kommunaldialog

Aalen

Einen mit 5000 Euro dotierten 2. Platz konnte das Polizeipräsidium Aalen am vergangenen Montag in Stuttgart in Empfang nehmen.

Im Rahmen ihres "UKBW Kommunaldialogs" hat die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) am 8. April zum ersten Mal den UKBW-Preis verliehen. Mit ihm zeichnet die Unfallkasse Betriebe und Behörden aus, die sich in besonderer Weise für sichere und gesunde Arbeitsplätze einsetzen und mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Wege gehen. Der Preis wurde zur aktuellen KommMitMensch-Kampagne der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung ausgerufen, die sich für eine Kultur der Prävention einsetzt.

Das Polizeipräsidium Aalen hat sich bei diesem Wettbewerb mit einem neuen, internen Informationsinstrument beworben und den 2. Platz belegt.

Den 1600 Beschäftigten sollte eine schnelle und transparente Informationsplattform zur Verfügung gestellt werden, ohne diese mit Informationen zu überfrachten. Der "Newsticker" im Intranet war die gewünschte Lösung. Mit diesem können wichtige Organisations- und Führungsinformationen kurz, prägnant und für alle zeitgleich einsehbar, veröffentlicht werden. Zudem können unter der Rubrik "nachgefrAAgt" Themen, die für die Belegschaft von Interesse sind hinterfragt werden, womit z.B. auch Gerüchten bzw. dem sogenannten "Flurfunk" rechtzeitig begegnet werden kann. Ein Redakteursteam verifiziert die Anfragen und veröffentlich die Antworten über den Newsticker. Der Ticker des PP Aalen ist ein offenes, kurzweiliges und informatives Medium über alle Hierarchieebenen hinweg!

Diese neue Art der internen Kommunikation hat die fachkundige Jury des Kommunaldialogs der UKBW so sehr überzeugt, dass sie die Idee des PP Aalen auszeichnete.

Die Jury begründete dies mit folgenden Worten: 100% Identifikation und Partizipation! Das Polizeipräsidium zeigt mit seinem Newsticker, wie es gelingen kann, alle Beschäftigten - egal, ob im Präsidialbüro oder im Streifenwagen - mit allen Informationen gleichlaufend und unabhängig von Ort und Zeit zu erreichen. So sind alle Beschäftigten im Innen- oder Außendienst auf dem gleichen Informationsstand. Mit ihrem Instrument "NachgefrAAgt" schafft es das Polizeipräsidium Aalen außerdem, schnell und unkompliziert unklare Sachverhalte zu klären und Sicherheit bei den Beschäftigten zu unterschiedlichen Themen zu schaffen, in dem sie sich um die öffentliche Beantwortung dieser Fragen kümmern.

Die Filme zu den einzelnen Projekten der Preisträger finden Sie unter https://www.ukbw.de/informationen-service/kommmitmensch/

Den siegreichen Beitrag des PP Aalen finden Sie auch auf der Facebookseite des PP Aalen unter https://www.facebook.com/PolizeiAalen/videos/2259462764313821/

