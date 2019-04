Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen - Rabiater Ladendieb in Haft - Einbruch - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang/ Murrhardt: Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen

Zwei Fahrzeuge eines 44-jährigen Bulgaren wurden von der Verkehrspolizei Backnang aus dem Verkehr gezogen. Bereits am 13. März war in Murrhardt ein Mercedes-Sprinter aufgefallen, der auf einem mitgeführten Autoanhänger einen VW Sharan transportierte. An der Tandemachse des Anhängers fehlte damals ein Rad komplett. Auf der anderen Seite war ein Reifen luftleer. Zu einer näheren Überprüfung wurde von der Polizei ein Sachverständiger hinzugezogen. Laut Gutachten war die Verkehrssicherheit an dem mitgeführten Anhänger wegen eines gerissenen Fahrzeugrahmens absolut nicht gegeben. Auch am Kotflügel waren erhebliche Mängel festzustellen, denn eingeschweißte Verstärkungen aus Stahl streiften an den Reifen. Zudem war auf dem Anhänger das mitgeführte Auto nicht vorschriftsmäßig gesichert. Die Weiterfahrt musste damals untersagt werden. Die von der Polizei erhobene Sicherheitsleistung in Höhe von über 2000 Euro konnte nicht bezahlt werden, weshalb das Fahrzeug vorläufig amtlich verwahrt wurde.

Am 9. April fiel der 44-Jährige erneut mit einem offensichtlich verkehrsunsicheren Pkw BMW in Backnang auf. Dieselben Beamten inspizierten das Auto und mussten wieder erhebliche Mängel feststellen, die auch von einem nochmals hinzugezogenen Sachverständigen bestätigt wurden. Die hinteren Bremsen des Autos waren ohne Funktion, der Tank hatte ein Leck und verlor Treibstoff. Auf dem Fahrzeug waren zudem unterschiedlichste und nicht für das Fahrzeug genehmigte Reifengrößen montiert. Außerdem war der 44-Jährige dieses Mal ohne Fahrerlaubnis am Steuer, da ihm diese Ende März in Italien entzogen worden war. Der Autofahrer hat nun mit weiteren Strafverfahren und Kosten zu rechnen, die sich nochmal auf mehrere tausend Euro belaufen könnten.

Waiblingen: Rabiater Ladendieb in Haft

Ein 38-jähriger Mann wurde am Montagabend, gegen 21:20 Uhr vom Ladendetektiv eines Supermarktes in der Winnender Straße dabei beobachtet, wie er den Laden mit einer Flasche Schnaps, die er unter seinem Pullover versteckt und nicht bezahlt hatte, verließ. Als der Detektiv den Ladendieb ansprach, versuchte dieser zu flüchten, woraufhin es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern kam. Hierbei wurde der Ladendetektiv leicht verletzt. Ihm gelang es dennoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Diese nahm den Dieb dann vorläufig fest. Da der 38-Jährige bereits einschlägig bekannt ist und zudem Fluchtgefahr bestand, wurde er am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Fellbach: Einbruch

In der Nacht zum Mittwoch drangen unbekannte Diebe gewaltsam in das Gebäude des Abenteuerspielplatzes im Nurmiweg ein. Hier wurden Elektrogeräte im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Die Polizei Schmiden hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

Wablingen: Unfall auf Bundesstraße

Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger VW-Fahrer die B14 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Korb und Waiblingen wollte er auf die rechte Fahrspur wechseln und stieß aus unbekannten Gründen mit einem vor ihm fahrenden Pkw VW Touareg zusammen. Dieser wiederum krachte anschließend auf einen vorausfahrenden VW Sharan. Bei der Karambolage entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5700 Euro. Das Auto des 29-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell