Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten geklärt - Notrufmissbrauch - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag um kurz vor 11 Uhr kam es zu einem Unfall, als ein 32-Jähriger Audi-Fahrer von der Haller Straße nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen wollte und hierbei einen entgegenkommenden LKW MAN eines 38-jährigen Fahrers übersah. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rot am See: Unfallflucht schnell geklärt

Am Dienstag streifte eine zunächst unbekannte PKW-Lenkerin beim Ausparken aus einem Kundenparkplatz eines Supermarktes einen daneben stehenden VW Golf und verursachte an diesem PKW einen Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte eine kurze Zeit darauf die 20-jährige Unfallverursacherin - die angeblich den Unfall nicht bemerkt haben will - samt ihrem Fiat angetroffen und zur Verantwortung gezogen werden. Am Fiat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Crailsheim: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Dienstag um 18:30 Uhr befuhr ein 37-jähriger BMW-Lenker die Landstraße 1066 von Kreßberg-Rudolfsberg in Richtung Crailsheim. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit geriet das Fahrzeug, bei starkem Regenfall, auf der geraden Strecke zunächst nach rechts in die dortigen Leitplanken. Beim Zurücklenken übersteuerte der Fahrer sein Fahrzeug und geriet in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, wo der der PKW eine etwa zwei Meter tiefe Böschung hinab stürzte. Der Fahrer sowie seine 25-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Zwei Kinder im Alter von 1 und 3 Jahren, im Fond des Fahrzeugs, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden zusammen mit der Mutter mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der PKW musste zunächst geborgen und anschließend abgeschleppt werden.

Crailsheim: Notrufmissbrauch

Durch drei Kinder im Alter von 6, und zweimal 8 Jahren wurde am Dienstag um 17:18 Uhr über Notruf von einem öffentlichen Telefon am Berliner Platz mitgeteilt, dass es brennen würde. Die am vermeintlichen Brandort eintreffende Polizeistreife stellte dann sehr schnell fest, dass die Mitteilung der Kinder nicht stimmte. Die drei Kinder, die schnell ermittelt werden konnten, wurden anschließend ihren Eltern übergeben.

Vellberg: 6000 Euro Schaden bei Wildunfall

Am Dienstag um kurz vor 15:30 Uhr kollidierte ein 76-jähriger BMW-Fahrer auf der Kreisstraße 2602, zwischen Sulzdorf und Buch, mit einem Rehbock, welcher die Straße queren wollte. Das Tier wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Gaildorf: Unfall beim Einparken

Beim Einparken auf einem Kundenparkplatz in der Schillerstraße touchierte am Dienstag um 14:30 Uhr ein 83-jähriger Audi-Fahrer mit einem daneben geparkten VW Scirocco. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch aufgrund Zeugenaussagen schnell ausfindig gemacht werden. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen liegt bei etwa 1000 Euro.

Braunsbach: Unfall auf der Autobahn

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro kam es am Dienstag um 18:50 Uhr auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Schwäbisch Hall. Ein 24-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz kam aufgrund Starkregens mit Aquaplaning ins Schleudern und prallte in die dortige Betonleitwand des Mittelstreifens. Von dort wurde der PKW abgewiesen, drehte sich und kam auf dem Standstreifen zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell