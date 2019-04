POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung u.a.

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt: Im Bus gestürzt

Eine 19-jährige Opel-Fahrerin missachtete am Dienstag, gegen 9 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße / Parthenayer Straße die Vorfahrt eines Linienbusses. Der Busfahrer musste daher stark bremsen, um eine Kollision zu verhindern. Eine 64-jährige Mitfahrerin des Busses stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Waibingen: Unfallflucht im Parkhaus

Am Dienstag, zwischen 9:30 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Ausparken im Parkhaus Innerer Weidach einen geparkten Ford Focus. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Auto zerkratzt

Zwischen Donnerstag, 28.03.2019 und Mittwoch, 03.04.2019 zerkratzte ein bisher unbekannter Täter einen in der Murrhardter Straße abgestellten Opel Zafira im Bereich der Heckklappe. Der hierbei entstandene Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Welzheim unter 07182 92810 entgegen.

Schorndorf: Frau bei Auffahrunfall verletzt

Am Dienstag, gegen 16:20 Uhr, bemerkte eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin an der Einmündung Schorndorfer Straße / Stettiner Straße zu spät, dass die vor ihr fahrende 44 Jahre alte Frau, die ebenfalls mit einem Mercedes unterwegs war, verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Durch den Aufprall wurde die 44-Jährige leicht verletzt, sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Allmersbach im Tal: Unruhestifter in Polizeigewahrsam

In einer Obdachlosenunterkunft in der Industriestraße kam es am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr zu anhaltenden Streitigkeiten. Laut Zeugenaussagen sei ein 31-jähriger Mann gegen eine Frau handgreiflich geworden. Die hinzugerufene Polizei hat daraufhin den aggressiven Mann ermahnt. Zwei Stunden später kam es wegen des Unruhestifters erneut zu einem Polizeieinsatz, der gegen weitere Anwesende handgreiflich geworden ist. Er sollte nun zur Vermeidung weiterer Störungen in Polizeigewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte sich der 31-Jährige massiv und bespuckte bzw. beleidigte die Beamten. Bei dem Einsatz wurde auch ein Dienstwagen beschädigt. Personen kamen wohl nicht zu Schaden.

Oppenweiler: Drei Autos bei Auffahrunfall beschädigt

Eine 23-jährige VW-Lenkerin verursachte am Dienstag kurz vor 19 Uhr bei einem Auffahrunfall 8000 Euro Sachschaden. Beim Befahren der B 14 war sie unachtsam und fuhr einem Pkw Chevrolet hinten auf, der verkehrsbedingt stoppte. Dieses Auto wurde noch auf einen Kia Sorento aufgeschoben. Die Insassen blieben bei der Karambolage unverletzt.

Fellbach: Alkoholisierter Autofahrer

Beim Befahren des Stadttunnels fuhr am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein 59-jähriger Fahrer eines Renault Clio einem verkehrsbedingt stoppenden Pkw hinten auf. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bemerkt, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Bei ihm wurde daraufhin eine Blutprobe erhoben und der Führerschein beschlagnahmt. Sein nicht mehr fahrbereites Auto wurde abgeschleppt.

