POL-AA: Ostalbkreis: Vandalismus, Unfälle, Fahrzeugbrand, Betrug

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von einer Tiefgaragenausfahrt kommend, fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Pkw VW am Dienstagabend kurz nach 18.30 Uhr auf die Steinertgasse ein. Dabei übersah er den Pkw Opel einer 60-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Radfahrerin contra Pkw

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 21-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignete. Die junge Frau überquerte vom Gehweg aus kommend, die Straße vor dem Kreisverkehr Sonnenbergstraße. Dort kam es zum leichten Zusammenstoß mit dem Pkw Fiat einer 56-Jährigen, welche von der Auguste-Keßler-Straße kommend, in den Kreisverkehr einfuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Aalen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken ihres Pkw Mercedes Benz beschädigte eine 20-Jährige am Dienstagmittag kurz nach 13 Uhr einen Pkw Toyota, der auf einem Parkplatz in der Ludwigstraße abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 29-Jährige ihren Pkw Opel am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße anhalten. Eine 54-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mofa auf das stehende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrzeuglenkerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Essingen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Am Dienstagvormittag fuhr gegen 11.30 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw Opel rückwärts von einer Hofeinfahrt kommend auf die Ziegelstraße ein. Dabei übersah er einen gegenüber geparkten Pkw Hyundai und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Aalen-Röthardt: Hochsitz beschädigt

Zwischen Montag, 01.04. und Donnerstag, 04.04. beschädigten Unbekannte im Gewann Sandfeld einen Jägersitz, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Hinweise auf den oder die Täter nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960 entgegen.

Ellwangen: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Maierstraße beschädigte eine 43-Jährige am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr mit ihrem Pkw Ford einen dort geparkten Pkw VW Passat, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallverursacher gesucht

Kurz nach 17 Uhr am Dienstagnachmittag fuhr ein schwarzer Pkw Opel Corsa aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Postgasse nach rechts auf die Aalener Straße ein. Dabei übersah er offensichtlich ein von dort kommendes Leichtkraftrad. Der 17-jährige Fahrer des Zweirades musste stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei brach das Vorderrad aus und der Jugendliche stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Hinweise auf den schwarzen Opel Corsa, bzw. dessen Fahrer bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Westhausen: Fahrzeugbrand

Ein 51-Jähriger befuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Mercedes die BAB7 zwischen Westhausen und Ellwangen. Plötzlich geriet die B-Klasse im Bereich des Motorraums in Brand. Die Feuerwehr Westhausen war mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Der Pkw brannte völlig aus. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

Ellwangen: Um 1000 Euro betrogen

Durch die Code-Nummern verschiedener Zahlkarten wie Paysafe und Steam erbeutete eine Unbekannte am Montagabend insgesamt 1000 Euro. Gegen 20.30 Uhr hatte die Frau bei der Angestellten einer Tankstelle angerufen und zunächst nach dem Chef gefragt. Als die 49-jährige Angestellte erwiderte, dass ihr Chef nicht in der Tankstelle ist, bat die Unbekannte um seine Handy-Nummer. Kurze Zeit später erhielt die Angestellte den Anruf eines Mannes, bei dem die Handy-Nummer ihres Chefs übertragen wurde. Der Anrufer erzählte ihr, dass man verschiedene Kartennummern sperren müsste. In einem weiteren Telefonat gab die Angestellte dann gutgläubig einige Code-Nummern durch. Als der Frau später Zweifel aufkamen und sie ihren Chef verständigte, wurde der Betrug erkannt.

Schwäbisch Gmünd: Nach Missgeschick leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste ein 72-Jähriger am Dienstagmittag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann hatte gegen 13 Uhr die Handbremse seines Renaults in der Weilerstraße nicht angezogen, woraufhin der Pkw in Richtung eines parkenden BMWs zu rollen begann. Der Mann versuchte den Wagen zu stoppen, wurde allerdings zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

In der Fischergasse missachtete am Dienstag gegen 12.45 Uhr eine 21-jährige Toyota-Fahrerin die Vorfahrt einer 44-jährigen Ford-Lenkerin. Es entstand rund 2000 Euro Schaden. Beide Frauen blieben unverletzt.

