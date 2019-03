Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl

Brauner VW T5 California mit dem Kennzeichen KLE-UI77 entwendet

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 23.30 Uhr, und Dienstag (19. März 2019), 6.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Soester Straße einen dunkelbraunen VW T5 California mit dem Kennzeichen KLE-UI77. Der VW Bus ist ein rund acht Jahre alter Campingwagen, der in einer Garageneinfahrt geparkt war. Auf der Heckklappe ist ein kleiner Aufkleber mit einem Wolf angebracht.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

