POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit Schwerverletzten, wieder ein BuGa-Karle weg, weitere Unfälle

Wallhausen: Auto übersehen

Eine 29 Jahre alte Seat-Lenkerin übersah am Dienstag kurz nach 7:00 Uhr beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Straße Zum Winterhölzle einen dort fahrenden Mazda einer 47-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Wagen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Kreßberg: Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten

Eine 42 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr am Dienstag kurz vor 6:00 Uhr auf der L 2218 von Bergbronn kommend in Richtung Crailsheim. Nach einer langen Geraden wollte sie zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Dabei übersah sie einer entgegen kommenden Mercedes C-Klasse eines 58-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrer wurden bei der Kollision schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Bergung der Fahrzeuge gestaltete sich als schwierig, da sie durch den Aufprall ineinander verkeilt waren. Auf der L2218 kam es daher zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 55.000 Euro.

Winzenweiler: Wildunfall

5.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall auf der L1066 zwischen Winzenweiler in Richtung Gaildorf. Ein 31-Jahre alter Skoda-Lenker konnte einem die Straße querenden Reh nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste das Tier mit seinem Wagen. Nach dem Zusammenstoß flüchtete das Wild in den Wald.

Rosengarten-Westheim: Wieder ein Karle weg

Zwischen Samstag und Sonntag haben Unbekannte erneut einen BuGa-Karle entwendet. Der Pinke Gartenzwerg, der auf einem Wiesengrundstück an der Neuen Straße aufgestellt war, fehlt nun. Die Polizei Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Dienststelle in Gaildorf unter Telefon 07971 95090.

Schwäbisch Hall: Zusammenstoß beim Abbiegen

Am Dienstag gegen 8:20 wollte eine 45 Jahre alte Ford-Lenkerin von der Sulzdorfer Straße in die Verbindungsgasse zur Schmiedstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Seat einer 19-Jährigen. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 6.700 Euro.

