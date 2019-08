POL-HB: Nr.: 0536--Polizei kontrolliert Kioske

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Steintor Zeit: 21.08.19, 8 bis 16 Uhr

Am Mittwoch kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Bremen insgesamt 24 Kioske im Steintorviertel und stellten 2000 unbepfandete Getränkeflaschen und -dosen sicher.

Vergangene Kontrollen hatten gezeigt, dass immer noch viele Imbisse und Kioske gegen das Verpackungsgesetz verstoßen und Getränkeflaschen und -dosen anbieten, auf denen sowohl das Pfand-Symbol, als auch ein Hinweis auf die in Deutschland geltende Pfandpflicht fehlt. Damit verschaffen sich Händler nicht nur einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen, sondern tragen zudem zur zunehmenden Verschmutzung in den Stadtteilen bei. Unbepfandete Verpackungen werden nach dem Verzehr oft achtlos weggeworfen.

Bei der Schwerpunktaktion überprüften die Polizisten am Mittwoch 24 Kioske, vornehmlich in der Straße Vor dem Steintor. In zehn Kiosken stellten die Einsatzkräfte Verstöße fest. Insgesamt fertigte die Polizei 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und zwei Strafanzeigen gegen Geschäftsbetreiber und stellte 2000 unbepfandete Getränkeflaschen und -dosen sicher. Bei der Kontrolle von zwei Liefertransportern wurden Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung hinzugezogen, da kühlpflichtige Waren nicht richtig gelagert und transportiert waren.

