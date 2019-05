Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Flamschen/ Einbruch an der Freilichtbühne

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben wahrscheinlich in der Nacht zum Dienstag (7. Mai) die Tür eines Lagerraums an der Freilichtbühne Coesfeld in der Bauerschaft Flamschen aufgebrochen. Der Lagerraum wird bei Aufführungen als Kiosk genutzt. Was gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell