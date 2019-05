Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Geldscheine aus Kasse gestohlen

Coesfeld (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Geschäft an der Lüdinghauser Straße in Dülmen hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Ein unbekannter Mann hatte das Stoffgeschäft am Montag (6. Mai) gegen 16 Uhr betreten und lautstark telefoniert. Später sprach er kurz mit der Verkäuferin, ehe sein Telefon klingelte und er telefonierend das Geschäft verließ. Später stellte die Verkäuferin fest, dass sämtliche Geldscheine in der Kasse fehlten. Möglicherweise hatte eine weitere Person während des Gesprächs der Verkäuferin mit dem Tatverdächtigen den Laden betreten und in die Kasse gegriffen. Beschreibung des Tatverdächtigen: vermutlich Deutscher, 40 bis 50 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, normale Figur, kurze braun-graue Haare, Tattoo in Form eines Ankers am Hals. Zeugenhinweise bitte an die Polizei: 02594/7930

