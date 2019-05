Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Lüdinghauser Straße/ Vier Verletzte bei Unfall

Coesfeld (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Kreuzung Lüdinghauser Straße/B58 in Ascheberg sind am Montag (6. Mai) gegen 16.20 Uhr vier Personen - darunter ein Säugling - verletzt worden. Ein 34-jähriger Lüdinghauser wollte von der Lüdinghauser Straße nach links auf die B58 abbiegen und übersah den Wagen eines 31-jährigen Lüdinghausers, in dessen Wagen noch eine 38-jährige Lüdinghauserin und ein sechs Monate alter Säugling saßen. Beim Zusammenstoß wurden die vier Personen verletzt - nach bisherigem Kenntnisstand leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

