Polizei Bremen

POL-HB: Nr: 0531 --Verkehrskontrolle Am Stern--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, Am Stern Zeit: 26.08.2019, 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Der Stern ist einer der Unfallschwerpunkte in der Stadt, deshalb wird die Polizei Bremen hier am Montag den 26.08. eine präventive Verkehrskontrolle durchführen. Ziel ist es die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und sie zu sensibilisieren.

Hier müssen alle durch: Ob Busse, LKW, Straßenbahnen, Fahrräder oder Fußgänger, der Stern ist ein Verkehrsknotenpunkt. Immer wieder kommt es hier zu Schwierigkeiten. Deshalb will die Polizei Bremen noch einmal besonders sensibilisieren und mit den Verkehrsteilnehmern Am Stern ins Gespräch kommen. Es geht vor allem um die Themen Sichtbarkeit, Ablenkung und toter Winkel. In Kooperation mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat sollen an diesem Tag vor allem Rad- und E-Bike-Fahrer angesprochen und mit Informationen versorgt werden. Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Bei Nachfragen melden sie sich im Präventionszentrum der Polizei Bremen. Tel.: 0421-362 19003 E-mail: praeventionszentrum@polizei.bremen.de Ansprechpartner: Claudia Hallensleben oder Markus Böhncke.

