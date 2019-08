Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0532 --Polizei schnappt mutmaßliche Kupferdiebe--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Überseestadt/ Konsul-Smidt-Straße Zeit: 20.08.2019, 21:15 Uhr

Am Dienstagabend versuchten drei Männer offenbar eine Trommel mit Kupferkabel von einer Baustelle in der Bremer Überseestadt zu stehlen. Zeugen beobachteten den Vorfall und riefen die Polizei. Einsatzkräfte nahmen die mutmaßlichen Kupferdiebe in der Nähe der Baustelle vorläufig fest.

Die vier Zeugen waren auf dem Dach eines Parkhauses um den schönen Sonnenuntergang zu genießen, als ihnen drei Männer auffielen, die den Zaun einer Baustelle in der Konsul-Smidt-Straße öffneten. Als dann ein Lieferwagen vorfuhr und zwei der Männer eine Trommel mit Kupferkabel einluden, riefen sie die Polizei. Schnell eintreffende Einsatzkräfte stoppten den Transporter in der Straße Hansator und fanden auf der Ladefläche neben dem Kupferkabel auch Einbruchwerkzeug. Die drei mutmaßlichen Diebe im Alter von 23, 25 und 34 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Die Polizei lobt ausdrücklich das vorbildliche Verhalten der vier Zeugen, die unverzüglich den Notruf wählten. Hierdurch konnten die Polizisten die mutmaßlichen Diebe noch in der Nähe des Tatorts festnehmen.

